Sadakatsiz dizisinin 30. son bölümü ile diziseverlerin karşısına çıktı. Sadakatsiz'in son bölümünde; Derin’in mutlu aile tablosu çizmeye çalışması Volkan'ın sinirlerini bozar. Derin ile Asya rekabeti kızışır. Sadakatsiz 31 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 30. son bölüm

SADAKATSİZ 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SADAKATSİZ 30. SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya, geçmişinden gelen sürpriz misafirle tanışıyor! Peki onu geçmişi ve şimdiki hayatıyla yüzleşmek zorunda bırakan gerçek ne? Babası hakkında neler öğrenecek? Derin, konuşulanları duyunca Asya'ya karşı koz olarak kullanacak mı?

Üzerine oynanan oyunları bozmaya kararlı olan Asya’nın ortaya çıkardığı, gerçekler hem Derin hem ailesi için büyük çatışmaların habercisi olur.

Büyük bir çıkmaza düşen Volkan Asya’ya kendini anlatmayı bu kez başaracak mıdır, yoksa ikilinin arasındaki yüzleşme bu defa bir sonun mu başlangıcıdır? Yapacağı yeni başlangıçlar için büyük heyecan duyan Asya’nın karşısına çıkan hangi sürpriz, hiç beklemediği bir sayfanın açılmasını sağlayacaktır?