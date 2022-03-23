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Sadakatsiz Derin ölecek mi, diziden çıkıyor mu? Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen diziden ayrıldı mı?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'in nefes kesen yeni bölüm fragmanı yayınlandığından beri gündemden düşmüyor. Sadakatsiz dizisinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde Volkan'ın Derin'i küvette boğduğu sahnenin görünmesi üzerine Sadakatsiz Derin ölecek mi sorusunun araştırılmasına neden oldu.

  • 01
    Sadakatsiz Derin ölecek mi, diziden çıkıyor mu? Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen diziden ayrıldı mı?

    Sadakatsiz dizisi bu akşam 53. yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandığından beri en çok araştırılan sorulardan biri olan Sadakatsiz Derin ölecek mi, diziden ayrılıyor mu soruları bu akşam cevap bulacak. Asya'nın İngiltere'ye gitmekten vazgeçmesinin ardından Volkan ve Derin'den intikam alacağını söylemesi diziseverler tarafından çok konuşulmuştu. İşte Sadakatsiz Derin diziden ayrılıyor mu sorusuyla ilgili merak edilenler... 
  • 02
    Sadakatsiz Derin ölecek mi, diziden çıkıyor mu? Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen diziden ayrıldı mı?

    SADAKATSİZ DERİN ÖLÜYOR MU?

    Medyapım / Mednova yapımcılığında her hafta çarşamba akşamları Kanal D'de ekrana gelen fenomen dizi Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanında Volkan'ın Derin'i küvet içerisinde boğarken görülmesi sosyal medyada gündem oldu. 
  • 03
    Sadakatsiz Derin ölecek mi, diziden çıkıyor mu? Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen diziden ayrıldı mı?

    Dizinin Derin'i Melis Sezen'in diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair araştırmalar arttır ancak Sadakatsiz dizisinde Derin karakterinin akıbeti bölümün yayımlanmasıyla netleşecek.
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    Sadakatsiz Derin ölecek mi, diziden çıkıyor mu? Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen diziden ayrıldı mı?

    MELİS SEZEN KİMDİR?

     

    2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğan Sezen, lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir; bir adet erkek kardeşi bulunan Sezen’in ailesi ticaretle uğraşmaktadır. 23 yaşındaki güzel oyuncu verdiği bir röportajda tiyatroya başlamasında destek olduklarını, bir başka röportajında ise annesinin oyunculuğa ilgisini fark edip kendisini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne yazdırdığını söylemiştir.

    12 yaşından itibaren drama eğitimi alan Sezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde de bir yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı. Ardından Silivri’de Ali Solmaz Tiyatrosu’nda Cümbüş-ü Hospital adlı oyunda oynadı. Eğitimine de devam eden Sezen, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nden mezun oldu. 2016-17 yılları arasında Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle birlikte televizyon dünyasına adım attı.

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