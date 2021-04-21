Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Burak Sergen'in yer aldığı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Seyirciler "Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zamanm? Sadakatsiz hangi gün yayınlanıyor?" sorularının yanıtlarını merak ediyor.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından Burak Sergen, koronavirüse yakalandı. Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen entübe edildi, sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Dizinin yeni bölümünün bu nedenle yayınlanmadığı tahmin ediliyor. Gelecek hafta yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı ise henüz belli değil.

SADAKATSİZ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Sadakatsiz dizinin yeni bölümleri Çarşamba akşamları yayınlanıyor.