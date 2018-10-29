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İşadamı Sadettin Saran'ın Instagram sayfasında 'Çok özledim' notuyla paylaştığı fotoğraf sosyal medya kullanıcılarını heyecanlandırmıştı. Takipçileri fotoğraftaki kişinin adı Sadettin Saran ile aşk dedikodularına karışan Emina Jahovic olduğunu iddia etmişti. Gelen yorumlar üzerine Saran fotoğrafın altına "kızım" notunu eklemişti.