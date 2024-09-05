Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda finalde!
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan para okçuluk klasik yay karışık takımımız yarı finalde Slovenya'yı 5-4 yenerek finale yükseldi
Giriş: 05.09.2024 - 18:05 Güncelleme: 05.09.2024 - 18:05
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan para okçuluk klasik yay karışık takımımız yarı finalde Slovenya'yı 5-4 yenerek finale yükseldi.
Takımımızın İtalya ile yapacağı final karşılaşması saat 18.35'de başlayacak.
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