Kısıtlamalı anılacak 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Türk sinemasının ve tiyatrosunun efsanevi oyuncusu Sadri Alışık, vefatının 26'ncı yılı olan 18 Mart'ta mezarı başında bu yıl pandemi nedeniyle sadece aile içinde sınırlı bir katılımla mezarı başında anılacak. 26 yıldır babasına özleminin hiç dinmediğini söyleyen Kerem Alışık, "Çok özlüyorum, çok çok özlüyorum, diyeceklerim bu kadar net, derin ve kısa... Ateşini, şavkını, şefkatini, sesini, soluğunu, merhametini özledim. Allah her şeyin sabrını veriyor ama özlem duygusu insanı çaresiz bırakıyor. Cemal Süreya'nın dediği gibi kalbime batana özlem demeselerdi bıçak derdim. Çabamızla, sevdamızla, vefamızla, duamızla; selamını gözümüzde, ışığını kalbimizde, Sadri Alışık'ı başımızın üstünde taşımaya devam edeceğiz" dedi.