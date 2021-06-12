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Şafak Sezer: Aman, ayağı yere değmesin!

Komedyen Şafak Sezer ve arkadaşları, önceki gün Aydemir Akbaş'ı Etiler'deki bir mekandan kucaklayarak çıkardı. Sezer'in, "Aman, Sabri ağabeyimizin ayağı yere değmesin" sözleri herkesi kahkahaya boğdu

Şafak Sezer ile Aydemir Akbaş bir araya geldi: Aman, ayağı yere değmesin! - Magazin haberleri
"Aman, ayağı yere değmesin!"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Usta oyuncu Aydemir Akbaş ve Şafak Sezer, önceki gün yakın arkadaşlarının restoranında objektiflere yansıdı. Dijital platforma bir dizi çekmeye başladıklarını ifade eden Sezer, "Dizimizin adı 'Çile Bülbülüm.' Bildiğiniz üzere biz de ekip arkadaşlarımızla yemek yemeye geldik. 10 kilo döner devirmişizdir burada" dedi.

"HER PROJEMİZİN DEVAMI GELECEK"

Pandemi sürecinde insanların sinemayı özlediğini ifade eden Şafak Sezer, "Biz bu süre zarfında durmadık, bayağı bir şey biriktirdik. 6 senedir bu projelere çalışıyoruz. Her projemizin devamı gelecek" ifadelerini kullandı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Röportaj esnasında yaslandığı mermer masa kırılınca neye uğradığını şaşıran komedyen, "Bendeki şansı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar" şeklinde konuştu.

"AMAN, AYAĞI YERE DEĞMESİN!"

Ardından Sezer ve arkadaşlarının, Aydemir Akbaş'ı kucaklayıp, "Aman, Sabri ağabeyimizin ayağı yere değmesin" diyerek, mekandan götürmeye çalışması herkesi kahkahaya boğdu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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