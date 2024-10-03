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        Haberler Magazin Safiye Soyman, 13 yaşındayken evlendiği fotoğrafı paylaştı: "Küçük gelin"

        Safiye Soyman: "Küçük gelin"

        Safiye Soyman, 13 yaşında evlendiği Ziya Akaröz ile düğününden fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 17:06 Güncelleme: 03.10.2024 - 17:06
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        "Küçük gelin"
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        Safiye Soyman, çocuk yaşta yaptığı ilk evliliği hakkında nostaljik bir paylaşımda bulundu.

        1974 yılında 13 yaşında evlendiği Ziya Akaröz ile düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

        Soyman, 'Yıllar Utansın' adlı şarkısıyla birlikte paylaştığı fotoğrafına, "İşte ben küçük gelin" notunu ekleyerek geçmişe dair duygularını takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Safiye Soyman
        #Ziya Akaröz
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