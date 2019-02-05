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MİDE BOTOKSU YAPIYOR

Soyman, kilo verme sürecini şöyle anlattı: "Ameliyat olmaktan korktum. Bunun yerine midemin iştah merkezine yüzüme yapıldığı gibi botoks uygulandı. Mide botoksu... Yeme isteğim kesildi. Yiyorsun ama yediklerinin 4'te birini. 67 kiloydum, 63'e düştüm.