Safiye Soyman'dan yürek burkan paylaşım
Dün oğlu Harun Akaröz'ü son yolculuğuna uğurlayan Safiye Soyman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yürek burktu; "Yavrum, melek oldun Harun'um"
Safiye Soyman'ın 47 yaşında hayata vedan eden oğlu Harun Akaröz, dün son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Safiye Soyman, Bodrum Merkez Camii'nde taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çekmişti.
24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz'ü gözyaşları içinde uğurlayan Safiye Soyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürek burktu.
"MELEK OLDUN HARUN'UN"
Oğlunun tabutunun fotoğrafını yayımlayan 63 yaşındaki şarkıcı; "Yavrum, melek oldun Harun'um" ifadelerini kullandı. Safiye Soyman'ın paylaşımına; Emine Ün, Fulden Uras, Seray Sever, Deniz Seki, Banu Alkan ve Bengü gibi ünlü isimler başsağlığı dileklerinde bulundu.