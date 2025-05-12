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        Haberler Magazin Safiye Soyman: İlk kez onsuz Anneler Günü'nü kutluyorum - Magazin haberleri

        Safiye Soyman: İlk kez onsuz Anneler Günü'nü kutluyorum

        Geçtiğimiz yıl MS hastalığı ile mücadele eden oğlu Harun'u 47 yaşında kaybeden Safiye Soyman, Anneler Günü'ne buruk girdi; "İlk kez onsuz Anneler Günü'nü kutluyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 14:43 Güncelleme: 12.05.2025 - 14:43
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        "İlk kez onsuz Anneler Günü'nü kutluyorum"
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        Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, 47 yaşında 27 Temmuz 2024'te hayatını kaybetmişti. Safiye Soyman, oğlu olmadan ilk Anneler Günü'nde yürek burkan bir paylaşımda bulundu.

        Konser programı nedeniyle Kıbrıs'ta bulunan Safiye Soyman, oğluna uzun süre bakan bakıcının mezarlıktan attığı video karşısında duygusal anlar yaşadı.

        "İLK KEZ ONSUZ KUTLUYORUM"

        Soyman, kendisine gelen videoyu "Ah benim oğlum mezarlığının başında kedisiyle birlikte ona yıllarca bakan Bekir ağabeyi ile beni mezarlıktan arayıp kutladılar. İlk kez onsuz Anneler Günü kutluyorum. Kıbrıs'ta programımdan aradılar görüntülü konuştuk kutladık" notuyla yayımladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Safiye Soyman
        #Harun Akaröz
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