Safiye Soyman'ın evlat acısı
Safiye Soyman'ın evlat acısı... Soyman, 47 yaşında hayatını kaybeden Harun Akaröz'ün cenaze namazının kılınacağı Bodrum Gündoğan Merkez Camii'nde taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çekti
Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz, dün hayatını kaybetti.
24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, fenalaşıp, hastaneye götürüldü. Solunum yetmezliğine bağlı şikâyetleri bulunan Akaröz, dün 47 yaşında vefat etti.
Bodrum'da olan Safiye Soyman, ölüm haberinin ardından Harun Akaröz'ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır yaz aylarının geçirdiği Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy köyüne gitti.
Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Harun Akaröz'ün cenazesi, Ağlasun Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından Bodrum'a gönderildi. Akaröz'ün cenazesi, bugün ikindi vaktinde Gündoğan Merkez Camii'nde kılınacak namazın ardında Gündoğan Belde Mezarlığı'na defnedilecek.
Safiye Soyman, eşi Faik Öztürk ile birlikte Gündoğan Merkez Camii'nde taziyeleri kabul etti. Soyman, oğlunun fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmazken, ayakta durmakta zorlandı.