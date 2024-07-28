Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Safiye Soyman'ın evlat acısı - Magazin haberleri

        Safiye Soyman'ın evlat acısı

        Safiye Soyman'ın evlat acısı... Soyman, 47 yaşında hayatını kaybeden Harun Akaröz'ün cenaze namazının kılınacağı Bodrum Gündoğan Merkez Camii'nde taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 17:03 Güncelleme: 28.07.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz, dün hayatını kaybetti.

        24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, fenalaşıp, hastaneye götürüldü. Solunum yetmezliğine bağlı şikâyetleri bulunan Akaröz, dün 47 yaşında vefat etti.

        Bodrum'da olan Safiye Soyman, ölüm haberinin ardından Harun Akaröz'ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır yaz aylarının geçirdiği Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy köyüne gitti.

        REKLAM

        Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Harun Akaröz'ün cenazesi, Ağlasun Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından Bodrum'a gönderildi. Akaröz'ün cenazesi, bugün ikindi vaktinde Gündoğan Merkez Camii'nde kılınacak namazın ardında Gündoğan Belde Mezarlığı'na defnedilecek.

        Safiye Soyman, eşi Faik Öztürk ile birlikte Gündoğan Merkez Camii'nde taziyeleri kabul etti. Soyman, oğlunun fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmazken, ayakta durmakta zorlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Safiye Soyman
        #Safiye Soyman oğlu
        #Harun Akaröz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Kovacic bombası!
        Kovacic bombası!
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Afyonkarahisar'da feci kaza: Bir aile yok oldu
        Afyonkarahisar'da feci kaza: Bir aile yok oldu
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        Harris bir haftada 200 milyon dolar bağış topladı
        Harris bir haftada 200 milyon dolar bağış topladı
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        Fethiye'de iki bot çarpıştı: Genç kadından acı haber!
        Fethiye'de iki bot çarpıştı: Genç kadından acı haber!
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        "Icardi ile alakam yok"
        "Icardi ile alakam yok"
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!