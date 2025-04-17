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        Haberler Magazin Safiye Soyman: Metroyla gitmek ne kadar rahatmış - Magazin haberleri

        Safiye Soyman: Metroyla gitmek ne kadar rahatmış

        Safiye Soyman, İstanbul'da metro kullandığı anları takipçileriyle paylaştı. Toplu taşımayı daha önce de kullandığını belirten Soyman; "Ben de sizdenim, tabii ki bineceğim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 20:19 Güncelleme: 17.04.2025 - 23:20
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        "Metroyla gitmek ne kadar rahatmış"
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        Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, metro kullandığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Toplu taşımayı ilk kez kullanmadığını belirten Soyman, metroyu daha önce beş kez kullandığını söyledi.

        Paylaştığı videoda; “Bak ne kadar rahatlık görüyor musun? Birkaç kere bindim de bu benim sayılı beşinci bölüm. Ben insan değil miyim, tabii ki bineceğim, ben de sizdenim. Tabii ki yurt dışında biliyorum, her yerde biniyorum. Güzel görüyorsunuz. Önemli olan rahatlık. Vallahi bütün bu saatten sonra rahatlık istiyorum. Çabuk gidelim. Trafiklerden fenalık geliyor içime. Halka karışmayı seviyorum. Sahnede olsam da, o Safiye Soyman, normalde ben Safiye’yim” ifadelerini kullandı.

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        Safiye Soyman ayrıca; “Vallahi metroyla gitmek ne kadar rahatmış! Osmanbey'e gitmem gerekiyordu, hop 15 dakikada gittim. Tamam, trafik... Bir baktım navigasyona, bir buçuk saat gösteriyor. Trafikten, kızımla, Ümran ile beraber o kadar güzel gittim ki, o da çok sevdi” sözleriyle yaşadığı rahatlığı dile getirdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Safiye Soyman
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