Safiye Soyman, oğlu için dua istedi

Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, 28 Temmuz 2024'te hayatını kaybetmişti.

Soyman, oğlunun mezarını ziyaret etti.

Oğlunun mezarı başında video paylaşan Soyman; "Oğluma, mezarına ziyarete geldim, kavuştum... Çocuğumun bir kedisi var, o kedisi hiç başından eksik olmaz. Ona hep sahip çıkmıştır. Öldüğünden beri Bodrum'da. Zaten o melek oldu. Mekânı cennet olsun. Dualarınızı esirgemeyin. Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi.