"6 AY BODRUM'DA 6 AY BURADA YAŞATIYORDUM"

Evinin önünde gözyaşlarına boğulan Safiye Soyman; "Sana nasıl dayanacağım? Günde 15 kere görüntülü konuşuyorduk. Beni beklemiş yavrum. 45 gün çekimden sonra geldim ki beni beklemiş annem. Nasıl dayanayım? Allah, bana sabır versin. Allah, kimseye evlat acısı göstermesin. Her şeyler onun içindi, organik beslensin diye. Ağabeyi ekti, biçti, ev yaptırdı ona. 6 ay Bodrum'da, 6 ay burada yaşatıyordum. Nefes alsaydın yavrum. Nasıl dayanacağım sana? Bu nasıl bir sabır, nasıl sabredeceğim? Evlat acısı çok kötü. Nefes alsın diye köyde ev yaptırdık. O melek oldu, melek oldu benim oğlum. Dayanılacak gibi değil" diyerek ağladı.