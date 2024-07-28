Safiye Soyman: Allah kimseye evlat acısı göstermesin
Oğlu Harun Akaröz'ün vefatıyla sarsılan Safiye Soyman, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy köyüne geldi. Evinde taziye ziyaretlerini kabul eden Soyman; "Allah, kimseye evlat acısı göstermesin. Her şeyler onun içindi. 6 ay Bodrum'da, 6 ay burada yaşatıyordum. O melek oldu, melek oldu benim oğlum" diyerek gözyaşı döktü
Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, önceki gece fenalaşıp, hastaneye götürüldü. Solunum yetmezliğine bağlı şikâyetleri bulunan Akaröz, dün 47 yaşında hayatını kaybetti
Bodrum'da olan Safiye Soyman, ölüm haberinin ardından Harun Akaröz'ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır yaz aylarının geçirdiği Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy köyüne geldi.
TAZİYELERİ KABUL ETTİ
Safiye Soyman'a, Faik Öztürk ile kızı Ümran Akaröz de eşlik etti. Yeşilbaşköy muhtarı Ali Koçer ile çok sayıda seveni taziye için Soyman'ın evine geldi.
"6 AY BODRUM'DA 6 AY BURADA YAŞATIYORDUM"
Evinin önünde gözyaşlarına boğulan Safiye Soyman; "Sana nasıl dayanacağım? Günde 15 kere görüntülü konuşuyorduk. Beni beklemiş yavrum. 45 gün çekimden sonra geldim ki beni beklemiş annem. Nasıl dayanayım? Allah, bana sabır versin. Allah, kimseye evlat acısı göstermesin. Her şeyler onun içindi, organik beslensin diye. Ağabeyi ekti, biçti, ev yaptırdı ona. 6 ay Bodrum'da, 6 ay burada yaşatıyordum. Nefes alsaydın yavrum. Nasıl dayanacağım sana? Bu nasıl bir sabır, nasıl sabredeceğim? Evlat acısı çok kötü. Nefes alsın diye köyde ev yaptırdık. O melek oldu, melek oldu benim oğlum. Dayanılacak gibi değil" diyerek ağladı.
Harun Akaröz'ün cenazesi, Ağlasun Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesine gönderildi. Cenaze, bugün ikindi vakti Gündoğan Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakiben Gündoğan Belde Mezarlığı'na defnedilecek.