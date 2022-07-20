Safra kesesi ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler 0:00 / 0:00

Safra kesesi içerisinde sağlık için faydalı besinler bulunur. Bir denge içerisinde bir arada bulunan bu maddeler zaman içerisinde farklı hastalıklar nedeni sorun yaşanmasına yol açabilir. Bu dengenin bozulması sonucunda safradaki akışkanlık olumsuz etkilenir ve tıkanıklığa yol açan birikintiler ortaya çıkar. Birikintiler de büyüyerek taş oluşumuna yol açar. Bu taşlar ameliyat ile alınmadığı takdirde sindirim sisteminde daha ciddi sorunlara yol açabilir. Peki, safra kesesi ameliyatı nedir ve nelere dikkat edilmelidir?

Safra Kesesi Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Safra kesesi ameliyatının ardından kişiler hem günlük yaşamındaki hareketlerine hem de beslenme düzenine dikkat etmelidir. Ameliyatın ardından ilk bir ay çok önemlidir. Bu kapsamda beslenme düzeninde yağlı, baharatlı, asitli yiyecekler tüketilmemeli; kahve, alkol ve sigaradan da uzak durulmalıdır.

Safra Kesesi Ameliyatı Sonrası Beslenme

Safra kesesi ameliyatının ardından kişiler beslenme düzenlerine dikkat etmelidir.

Ameliyattan sonra birkaç saat sade sıvı tüketimi yapılmalıdır.

Ameliyattan bir gün sonra kişiler katı gıda ile beslenmeye geçebilir.

Beslenme düzenine ameliyattan sonra 1 ay devam edilmelidir.

Gaz oluşmasına neden olan baharatlı ve aşırı yağlı gıdaların tüketiminden uzak durulmalıdır.

Lifli gıdalar sindirimi rahatlattığı için tüketilebilir.

Kahve tüketimi bırakılmalıdır.

Yumurta ve yumurta içeriği olan besinlerden uzak durulmalıdır.

Alkollü ve asitli içecekler tüketilmemelidir.

Hazır paket gıdaların tüketimi tercih edilmemelidir.

Safra Kesesi Ameliyatı Sonrası Ağrı Kaç Gün Sürer?

Safra kesesi ameliyatlarından sonra ağrının kaç gün süreceği kişiler tarafından merak edilen konular arasında yer alır. Safra kesesi ameliyatları genellikle kapalı olarak yapılır. Bu kapalı ameliyatların iyileşme süresi oldukça kısadır. Ağrı ilk birkaç gün sürer. Sonrasın eğer kişi beslenme düzeninde doktorun verdiği diyet listesine sadık kalırsa ağrı görülmez.

Safra Kesesi Ameliyatı Sonrası İyileşme Süresi

Safra kesesi ameliyatından sonra hasta 2 ya da 3 saat yatağından doğrulmamalıdır. Ardından tek başına yataktan kalkabilir. Hastanın hastanede kalması gereken süre ise 1 gündür. Ameliyatın ikinci günü doktor tarafından kontrol edildikten sonra hasta taburcu edilir. Hastanın ameliyatın ilk 4 ila 5 günü ağrı kesici almaması önerilir. Ağrı seviyesi çok yüksek ise iğne yolu ile ağrı kesici alabilir. Hasta 1 haftanın sonunda ise iş hayatına ve normal rutinine dönebilir.

Safra Kesesi Ameliyatı Sonrası Sarılık Neden Olur?

Safra kesesi hastalığı ile ilgili merak edilen konulardan biri de Safra kesesi ameliyatı sonrası sarılık neden olur? olarak karşımıza çıkmaktadır. Safra kesesi sonrasında meydana gelen rahatsızlıklardan biri olarak sarılık ifade edilir ancak sarılık hastalığının ortaya çıkmasıyla kendini gösterir. Safra kesesinde meydan gelen tıkanıklıklar safra kesesinin şişmesine yol açar. Bu da karaciğerin düzgün çalışmasını engelleyerek sarılığın ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Bu yüzden kişilerin safra kesesi ameliyatı olduktan sonra sindirim sistemindeki dengesizlikler ortadan kalkar ve böylelikle tıkanıklık son bulur. Bu da sarılığın iyileşmesini sağlar.