Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamSafranbolu'da gizli geçit bulunmuştu... Karabük Valiliği'nden açıklama
ABONE OL

Safranbolu'da bulunan geçitle ilgili açıklama!

Karabük Valiliği yapılan inceleme sonucu 'Paphlagonia Geçidi' olarak adlandırılan yer altındaki oluşumun, arkeolojik bir dokusunun bulunmadığını, Safranbolu Kalesi ile bir bağlantısının olmadığını açıkladı

Safranbolu'da gizli geçit bulunmuştu... Karabük Valiliği'nden açıklama
DHA

Karabük Valiliği, Gümüş Kanyonu’nda bulunan ve 'Paphlagonia Geçidi' olarak adlandırılan yer altındaki oluşumla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Valilik konu ile ilgili kurum kuruluş ve meslek uzmanlarından oluşan bir heyet teşkil edildiğini, alanda yapılan incelemenin ardından düzenlenen raporun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne sunulduğunu belirtti.

DHA'nın haberine göre 'Paphlagonia Geçidi' olarak adlandırılan oluşumun Safranbolu Kentsel Sit Alanı içinde yer almakla beraber kültür varlığı olarak tescilli olmadığının ifade edildiği açıklama şöyle;

"Arkeolojik bir dokusunun bulunmadığı, insan elinden çıkan herhangi bir ize rastlanılmadığı, bu oluşumun Safranbolu Kalesi ile bir bağının ya da bağlantısının olmadığı anlaşılmıştır. Basın mecralarına yansıyan haberlerde merdiven olarak belirtilen coğrafi oluşumun bulunduğu alanda herhangi bir kazı yapılmadığı, kalker bazlı kayaç yapısının suyun dirençsiz malzemeleri aşındırıp, sert kayaçları ise aşındıramamasından dolayı oluşan bir form olduğu, beşeri bir fonksiyona sahip olmadığı, bu anlamda söz konusu oluşumun 'Paphlagonia Geçidi' olarak adlandırılmasının ve tarihlendirilmesinin bilimsel verilere dayanmayan bir tanımlama olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, Karabük Valiliğince yürütülen bir proje çalışması kapsamında bulunmamaktadır."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sandıkta bulundu... Şifresi 300 yıl sonra çözüldü! - Haberler
YAŞAMSandıkta bulundu... Şifresi 300 yıl sonra çözüldü!
Türkiye'nin oksijen deposu: Karabük'ün 'orman denizi'
YAŞAMKarabük'ün orman denizi! Dünyada az yerde bulunuyor
Emir Dağları'ndaki yılkı atları drone ile görüntülendi
YAŞAMEmir Dağları'nda drone ile görüntülendiler
Yürüyüşe çıktı, balina kusmuğu ile karşılaştı! Değeri şoke etti - Haberler
YAŞAMYürüyüşe çıktı, balina kusmuğu ile karşılaştı! Değeri ...
Ümitcan Uygun öldü mü? Ümitcan Uygun'a ne oldu?
YAŞAMÜmitcan Uygun öldü mü?
Dağların arasındaki saklı cennet, görenleri hayran bırakıyor
YAŞAMDağların arasındaki saklı cennet!
İzinsiz kazıda ortaya çıkan Roma dönemine ait mozaikler korumaya alındı
YAŞAMİzinsiz kazıda ortaya çıkmıştı... Korumaya alındı
Her şeyi bırakıp kaçtılar... Adeta buz kent! - Haberler
YAŞAMHer şeyi bırakıp kaçtılar... Adeta buz kent!
Karslı Fatih, önce kule yaptı, sonra içinde kitap okudu
YAŞAMKarslı Fatih önce kule yaptı, sonra içinde kitap ...
Salda Gölü için UNESCO'ya dünya doğal mirası başvurusu
YAŞAMSalda Gölü için UNESCO başvurusu! 'Dünya mirası ...