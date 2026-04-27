Safranbolu'nun saklı mirası gün yüzüne çıkıyor

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan (BAKKA) yapılan açıklamaya göre, ajansın 2025 Yılı Doğa Temelli Turizme Yönelik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen, Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün sunduğu "Safranbolu Antik Rota: Seyyahlar Yolu" projesi ile Safranbolu'nun gizli kalmış tarih katmanlarına ışık tutuldu.

Proje kapsamında Kalealtı ve Göktepe Tümülüsü güzergahında uzanan yaklaşık 2 bin 300 metrelik alanda, kültürel, doğal ve tarihi miras unsurlarına yönelik tespit ve envanter çalışmaları gerçekleştirilerek, bu alanların turizme kazandırılması için güzergahta proje ve stratejik öneriler geliştirildi.

Çalışma sonucu hazırlanan raporla, bölgede hayata geçirilecek yatırımlar için referans niteliğinde yol haritası hazırlandı, kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlandı. Ajansın desteğiyle Safranbolu'nun gizli kalmış değerleri görünür hale geldi.