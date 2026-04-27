        Haberler Gündem Güncel Safranbolu'nun saklı mirası gün yüzüne çıkıyor | Son dakika haberleri

        BAKKA destekli proje ile Safranbolu'nun saklı mirası gün yüzüne çıkıyor

        Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen "Safranbolu Antik Rota: Seyyahlar Yolu" projesi ile Safranbolu'nun saklı mirası gün yüzüne çıkıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 18:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        Safranbolu'nun saklı mirası gün yüzüne çıkıyor
        Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan (BAKKA) yapılan açıklamaya göre, ajansın 2025 Yılı Doğa Temelli Turizme Yönelik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen, Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün sunduğu "Safranbolu Antik Rota: Seyyahlar Yolu" projesi ile Safranbolu'nun gizli kalmış tarih katmanlarına ışık tutuldu.

        Proje kapsamında Kalealtı ve Göktepe Tümülüsü güzergahında uzanan yaklaşık 2 bin 300 metrelik alanda, kültürel, doğal ve tarihi miras unsurlarına yönelik tespit ve envanter çalışmaları gerçekleştirilerek, bu alanların turizme kazandırılması için güzergahta proje ve stratejik öneriler geliştirildi.

        Çalışma sonucu hazırlanan raporla, bölgede hayata geçirilecek yatırımlar için referans niteliğinde yol haritası hazırlandı, kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlandı. Ajansın desteğiyle Safranbolu'nun gizli kalmış değerleri görünür hale geldi.

