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SAĞANAK GELİYOR! Meteoroloji'den İstanbullulara uyarı! 28 Şubat Hava Durumu

Hava durumu 28 Şubat Pazar yani haftanın son gününde en çok merak edilip araştırılanlar arasında yerini alıyor. Peki, hava durumu nasıl? İstanbul'daki sıcak hava yerini pazartesi günü yağmurlu bir havaya bırakacak. Meteoroloji'den ise bazı iller için uyarı geldi. İşte 28 Şubat hava durumu raporu...

SAĞANAK GELİYOR! Meteoroloji'den İstanbullulara uyarı! 28 Şubat Hava Durumu

Hava durumu bugün nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? Günün ilk ışıklarıyla birlikte başta çalışanlar olmak üzere bugün dışarıda işi olanlar bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki merak edilen sorular Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Şubat hava durumu raporunun yayınlanmasının ardından cevabını buldu. İşte 28 Şubat hava durumu raporunun detayları...

HAVA DURUMU 28 ŞUBAT

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Sakarya, Zonguldak, Bartın çevreleri ile İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 14
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri yağmurlu 13
İzmir: Az bulutlu ve açık 19
Adana: Az bulutlu ve açık 21
Antalya: Az bulutlu ve açık 19
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 15
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 4
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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