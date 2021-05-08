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Meteoroloji saat verdi! 4 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yurdun büyük bölümünde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artıyor. İşte alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

SAĞANAK GELİYOR! Son dakika: Meteoroloji saat verdi! 4 bölgede sağanak! - Hava durumu -
Meteoroloji saat verdi! 4 bölgede sağanak!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Toroslar mevkii ile Kütahya ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Çankırı, akşam ve gece saatlerinde Çorum, Amasya, Tokat, Çankırı, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Edinilen son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak.

ANKARA: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri, akşam ve gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 24, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 31, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 27, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

KIRKLARELİ: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE: 25, Parçalı bulutlu.

MANİSA: 32, Parçalı bulutlu.

MUĞLA: 28, Az bulutlu.

ADANA: 30, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 24, Parçalı ve az bulutlu.

HATAY: 28, Az bulutlu.

MERSİN: 26, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 25, Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 28, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 24, Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 26, Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 25, Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

SAMSUN: 24, Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TRABZON: 23, Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu.

ARTVİN: 27, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: 22, Parçalı bulutlu.

KARS: 22, Parçalı bulutlu.

AĞRI: 22, Parçalı bulutlu.

VAN: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu.

ADIYAMAN: 31, Az bulutlu.

DİYARBAKIR: 31, Az bulutlu.

GAZİANTEP: 31, Az bulutlu.

SİİRT: 29, Az bulutlu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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