Meteoroloji'den önemli uyarı! 5 bölgede sağanak! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 2-4 DERECE ARTIYOR

Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve batısında toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığının güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

BEŞ BÖLGEDE ŞİDDETLİ FIRTINA UYARISI

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Marmara'nın güneydoğusunda kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40 ila 70 zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE SICAKLIKLAR VE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

İZMİR: 28, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey çevreleri hafif sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ÇANAKKALE: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

MANİSA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

MUĞLA: 24, Parçalı bulutlu.

ADANA: 30, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 25, Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu.

HATAY: 29, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

KONYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu.

BOLU: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

SAMSUN: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

TRABZON: 12, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ARTVİN: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 18, Parçalı zamanla çok bulutlu.

VAN: 17, Parçalı ve az bulutlu.

ADIYAMAN: 26, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 28, Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT: 26, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 30, Az bulutlu.