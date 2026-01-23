Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sağanakta bina çöktü! | Son dakika haberleri

        Sağanakta bina çöktü!

        Antalya'da şiddetli sağanak nedeniyle kullanılmayan bina çöktü. Yapılan çalışmalar sonucunda bina içerisinde herhangi bir canlıya rastlanmadığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 12:01 Güncelleme: 23.01.2026 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağanakta bina çöktü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle uzun süredir kullanılmayan tek katlı bina çöktü.

        AA'da yer alan habere göre ilçede etkisini sürdüren sağanak, Orta Mahalle Yaşar Uçar Caddesi'nde uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen tek katlı binanın çökmesine neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, daha önce binanın evsiz vatandaşlar tarafından kullanıldığı yönündeki ihbarlar üzerine, içeride kimsenin bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla termal kamerayla inceleme yaptı.

        Yapılan çalışmalar sonucunda bina içerisinde herhangi bir canlıya rastlanmadığı bildirildi.

        Olayı ihbar eden Yusuf Baskın, sabah saatlerinde iş yerini açmaya geldiğinde binanın çöktüğünü gördüğünü belirterek, "Burada eski bir bina vardı. Sel nedeniyle gece çökmüş. Zaman zaman geceleri evsizler kalıyordu. Her ihtimale karşı durumu ekiplere bildirdim." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'deki kalaşnikoflu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Kağıthane'de aracına binen Burak Tunçel (25), otomobilde bekleyen 3 saldırgandan 2'si tarafından kalaşnikoflu saldırıya uğradı. Olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tunçel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde 37 mermi buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 11 ş...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!