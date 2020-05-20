DHA

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda vatandaşları koronavirüs tedbirlerine özen gösterilmesi konusunda uyardı.

DHA'nın haberine göre Koca açıklamasında "Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına Kelebek Etkisi denir. Vuhan'da ortaya çıkan Koronavirüs'ün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye´yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım" ifadelerine yer verdi.