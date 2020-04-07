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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. "Koronavirüs istisnasız 81 ilimizde görüldükten sonra bu salgında mücadele yeni bir aşamaya geçtik" diyen Koca, "artık 83 milyon insan olarak her birimiz virüsün doğrudan tehdidi altındayız" ifadelerini kullandı.

Salgının İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir gibi şehirler yoğunluk gösterdiğine dikkat çeken Bakan Koca, "bu şehirler yurtdışı gidiş gelişlerin, sosyal temasın olduğu şehirlerdir" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı ile takip edilen hastaların Türkiye genelindeki dağılımı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir ve Zonguldak'taki dağılımını gösteren haritaları da paylaştı.

Bakan Koca, elde edilen verilerle oluşturulan yoğunluk haritalarının, illerdeki hıfzıssıhha kurullarının, bölgesel karantina kararlarını daha kolay almasını sağladığını aktardı.

İŞTE O HARİTALAR:

TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL KORONAVİRÜS VAKA YOĞUNLUĞU HARİTASI

ANKARA KORONAVİRÜS VAKA YOĞUNLUĞU HARİTASI

İZMİR KORONAVİRÜS VAKA YOĞUNLUĞU HARİTASI

KOCAELİ KORONAVİRÜS VAKA YOĞUNLUĞU HARİTASI

SAKARYA KORONAVİRÜS VAKA YOĞUNLUĞU HARİTASI

ZONGULDAK KORONAVİRÜS VAKA YOĞUNLUĞU HARİTASI

Yeşil ile belirtilen noktalar yoğunluğun en az olduğu, mor ile belirtilenler ise yoğunluğun en fazla olduğu bölgeler...

"DİJİTAL TAKİP SİSTEMİNİN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI"

Sağlık Bakanı Koca, vakaları ve temaslı olan şüphelilerin takip edilebileceği bir mobil uygulamanın geliştirildiğini de açıkladı.

"Vakaların izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini, dışarı çıkıp çıkmadığını görmek üzere bir aplikasyon geliştirildi" diyen Koca, "Hastalarımızın ve temaslıların kendilerini izole etme koşullarından taviz vermemiz mümkün değildir. Bu yüzden hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz, kendilerini hemen uyaracağımız sistemin hazırlıklarını da tamamladık." dedi.

Koca, vaka tespit edilen hastaların uygulamayı indirmelerinin zorunlu tutulacağını ve uygulama için üç mobil operatörün devrede olduğunu söyledi.