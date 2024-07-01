Sağlık Bakanı olarak atanan Kemal Memişoğlu genel cerrahi profesörü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Sağlık Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu 1966 yılında Trabzon’da dünyaya geldi.

1995 YILINDA GENEL CERRAHİ UZMANI OLDU

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1990 yılında bitirdi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 1995 yılında Genel Cerrahi Uzmanlığını aldı. 1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev Yaptı. 1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde bulundu.

MEMİŞOĞLU 2016'DA PROFESÖR UNVANI ALDI

2000-2002 yıllarında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Başasistanlık yaptı. 2002 yılı sonunda PTT Hastanesine Başhekim olarak atandı. 2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2016 yılında da Genel Cerrahi Profesörü oldu.