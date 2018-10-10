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Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tıbbi malzeme açıklaması!

Son Dakika! Sağlık Bakanından tıbbi malzeme açıklaması... Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; "Bazı basın yayın organlarında tıbbi malzeme alınmaması sebebiyle hastanelerde ameliyatların durduğuna ve piyasada bazı ilaçların bulunamadığına dair haberler yer almaktadır. Dövizdeki kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği veya idareler tarafından bu tarz talimatlar verildiği iddialarının aslı yoktur"

10.10.2018 - 16:43 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tıbbi malzeme açıklaması... Yapılan yazılı açıklamaya göre; "Bazı basın yayın organlarında tıbbi malzeme alınmaması sebebiyle hastanelerde ameliyatların durduğuna ve piyasada bazı ilaçların bulunamadığına dair haberler yer almaktadır. Dövizdeki kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği veya idareler tarafından bu tarz talimatlar verildiği iddialarının aslı yoktur.

AK Parti hükümetleri olarak sağlıkta tasarruf olmaz düşüncesi ile vatandaşımızın en iyi seviyede sağlık hizmetine erişimi için eldeki imkanların tamamını seferber etmiş durumdayız. Vatandaşlarımızın ilaçlarını eczanelerden temin edebilmesi ile başlayan kolaylıklar zinciri, sağlık kurumlarımızın tamamının halkımızın kullanımına açılması ile devam etmiş, sağlık kurumlarımızın altyapısı ve kalitesi iyileştirilerek, sayısal imkanları geliştirilerek tüm dünyaya örnek olarak gösterilen bir sağlık dönüşümüne imza atılmıştır.

Tasarruf gerekçesi ile sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamaya müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Ancak bu yaklaşım, israftan kaçınılmayacağı anlamına gelmemektedir. Mevcut ekonomik şartlar içerisinde, israf kalemlerinin engellenmesi konusunda kurumlarımızın, diğer tüm kamu kurumları gibi birtakım tedbirler almaya çalışması da gereklidir.

Aynı şekilde döviz kurundaki artış nedeniyle ithal edilen bazı ilaçların piyasada bulunmadığına dair haberler de çeşitli mecralarda yayınlanmaktadır. Mevcut durumu istismar ederek ilaç ve tıbbi malzemeye erişimi engelleyecek her türlü teşebbüs ve kamuoyunda erişimin engellendiği algısını oluşturacak faaliyetleri Bakanlığımız titizlikle takip etmektedir. Bütün ilaçların piyasada bulunması konusunda saha ekiplerimiz her zaman olduğu gibi denetimlerine devam etmektedir.

Tedavi alternatifi ya da eşdeğeri olmaması sebebiyle piyasada bulunması kritik önemde olan bir ürünün sadece fiyatı nedeniyle piyasada bulunmaz hale gelmesine asla müsaade etmemekteyiz. Halk sağlığı için gerekli olan bir ilacın bulunmaması halinde Bakanlığımız gerekli tedbirleri uygulamaya sokarak hastalarımızın mağduriyetine izin vermeyecektir.

Sağlık Bakanlığı olarak ekonomik dalgalanmaların herhangi bir şekilde sağlık hizmetlerini, dolayısıyla vatandaşlarımızın sağlığını etkilememesi için gerekli tedbirleri almış olduğumuz hususunda kamuoyunu bilgilendiririz."

 

 

 

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YORUMLAR 20
  • Misafir 13 dakika önce
    Sayın bakanım, Trabzon’da Ekim ayı itibariyle kamu hastaneleri ödemeleri 9 aya çıkmıştır.karadeniz teknik üniversitesi Farabi Hastanesi ödemeleri 25 ay geriden gelmektedir. Medikalciler hastanelere mal veremeyecek duruma gelmiştir 1 ay içersinde ödeme almazlarsa batacaklardır. Üniversite hastanesine medikalciler paralarını alamadıkları için fiyat verememektedir
  • Misafir 15 dakika önce
    suriyeliler her yil bedavadan doguruyor ulkelerinde asilama olmadigindan bunlara 50bin tl lik sarilik kurleri devletin cebinden odeniyor
  • Misafir 17 dakika önce
    Tasarruf yoksa o mektup ne?
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