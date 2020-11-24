Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı yapacak. Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının üzerindeki yük arttı. Sağlık Bakanlığı hem bu yükü azaltmak hem de hastalara daha iyi hizmet verebilmek için personel alımı yapacağını duyurdu. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve kılavuzu yayınlandı mı? İşte merak edilen haberin ayrıntıları...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? KILAVUZ YAYINLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak.

Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel müdürlüğü ve ÖSYM internet sitesi adreslerinden takip edilebilir.

Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.