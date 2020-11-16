Sağlık çalışanları merak içerisinde 12 bin sağlık personeli alımı ile ilgili KPSS kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor. Peki, 12 bin sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak? Merak edilen detayları sizler için haberimizde derledik. İşte, 12 bin sağlıkçı alımıyla ilgili detaylar...

Hatırlanacağı gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Sağlık Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı ve ÖSYM'den henüz alımlarla ilgili net bir açıklama gelmedi.



Ancak en geç önümüzdeki haftanın sonuna kadar personel alımı ile ilgili ÖSYM'nin kılavuzu yayınlaması ve Sağlık Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı ile eş güdümlü olarak başvuru sürecinin başlaması bekleniyor.