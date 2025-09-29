Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alacak! Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere hemşire, sağlık teknikeri, ebe, teknisyen, büro personeli, diyetisyen, mühendis gibi çeşitli branşlarda 15.247 yeni personel alacak. Başvurular 29 Eylül'de başlayacak olup 6 Ekim'de sona erecek. Alımlar KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirmeyle yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, kılavuz yayımlandı mı, branş ve kadro dağılımı nasıl? İşte, 2025 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu, şartları ve tarihleri hakkında detaylar.
SAĞLIK BAKANLIĞI 15BİN 247 PERSONEL ALIMI YAPACAK
Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.
İlana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.
2025 SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı tercihleri, 29 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 6 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.
KPSS-2025/5 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için KPSS-2025/5 tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.
KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Kılavuzda ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonları ve başvuru şartları yer alacak.
Kılavuz yayımlandıktan sonra başvuru süreci başlayacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve aday şifresini girerek yapabilecek.
ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ünvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları da yer aldı.
15 bin 247 personel alımında en fazla kadro, 6 bin 445 ile hemşire adaylarına ayrıldı. Tıbbı sekreter alımı için 1370, ilk ve acil yardım teknikeri alımı için ise 1809 kadro ayrıldı.
SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 247 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ