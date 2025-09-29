Sağlık Bakanlığı KPSS sonucuna göre 15.247 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere hemşire, sağlık teknikeri, ebe, büro personeli, teknisyen, diyetisyen, fizyoterapist ve tekniker gibi branşlara alım yapılacak. Başvurular 29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden alınacak. Yerleştirmeler ise ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 15.247 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kılavuz yayımlandı mı? İşte, 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, branş ve kadro dağılımı hakkında detaylar.