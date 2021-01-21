Sağlık Bakanlığı 8 bin 964'ü uzman doktor, 6 bin 785'i doktor, 197'si ebe, 45'i sağlık memuru, 5'i hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni alacak. Sağlık Bakanlığı KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANIR?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2021 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı için tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı ancak önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.