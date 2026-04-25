        Haberler Bilgi Gündem Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, başvurular ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?

        Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu. Açıklanan plan doğrultusunda uzman doktor, doktor, hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diyetisyen gibi birçok farklı branşta istihdam sağlanacak. Adaylar, başvuruların ne zaman başlayacağını ve sürecin nasıl ilerleyeceğini yakından takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, başvuru şartları neler? İşte tüm ayrıntılar...

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 17:34 Güncelleme:
        Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 26 bin 673 kişilik sağlık personeli alımı, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Farklı kadro ve birimlerde görev alacak personelin; acil sağlık hizmetlerinden toplum sağlığı merkezlerine, hastanelerden ilçe sağlık müdürlüklerine kadar geniş bir alanda istihdam edilmesi öngörülüyor. Söz konusu alımın, sağlık sistemindeki yoğunluğu azaltması ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırması hedefleniyor. Öte yandan adayların en çok merak ettiği konuların başında başvuru takvimi ile branş ve kadro dağılımı geliyor. Bu kapsamda “Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kontenjanlar belli oldu mu?” sorularının yanıtı haberimizde...

        SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirecek.

        İstihdam doğrultusunda acil sağlık hizmetlerinden ilçe sağlık müdürlüklerine, toplum sağlığı merkezlerinden sağlık evlerine ve hastanelere kadar pek çok farklı birimde görevlendirilmesi planlanıyor. Bu istihdamla birlikte hem sahadaki hem de hastanelerde yaşanan personel eksikliğinin azaltılması ve sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması hedefleniyor.

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

        Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

        2025 yılında başvurular Mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da başvuru sürecinin aynı dönemlerde gerçekleceği tahmin ediliyor.

        BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL?

        İstihdam doğrultusunda alınacak 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımı şöyle:

        Uzman Doktor: 22 bin 983

        Doktor: 3 bin 652

        Sağlık Teknikeri: 25

        Ebe: 9

        Hemşire: 2

        Diyetisyen: 1

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Personel alımı sürecinde uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık personeli kadroları için aranacak şartlar, yayımlanacak resmi duyuru ve tercih kılavuzuyla birlikte netlik kazanacak. Yerleştirme ve tercih işlemleri ise genellikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan kılavuz doğrultusunda şekilleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Haftanın Kitapları
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
