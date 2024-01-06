Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nedir? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı nasıl olacak?

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nedir? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı nasıl olacak?

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Sağlık Bakanlığı; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3.498 tabip, 23.464 uzman tabip olmak üzere toplamda 27 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan bu açıklama, "Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro branş dağılımı nasıl olacak?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...