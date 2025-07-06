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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığı: 3,7 milyon kişi 'normal' kilo aralığının üzerinde | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanlığı: 3,7 milyon kişi 'normal' kilo aralığının üzerinde

        Sağlık Bakanlığı, 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyasının 7'nci haftası sonunda 6,5 milyon kişinin boy ve kilo ölçümlerinin gerçekleştirildiğini, 3 milyon 792 bin 730 kişinin vücut kitle indeksi 'normal' kilo aralığının üzerinde çıktığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 12:00 Güncelleme: 06.07.2025 - 12:00
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        Sağlık Bakanlığı: 3,7 milyon kişi 'normal' kilo aralığının üzerinde
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        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyasının 21-27 Haziran 2025 tarihlerini kapsayan 7'nci haftasında, katılım rekoru yenilendi. 628 bin 161'i erkek, 708 bin 428'i kadın olmak üzere toplam 1 milyon 336 bin 589 kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı. Ölçümler sonucunda kampanya katılan kişilerin vücut kitle indeksi belirlendi. Verilerden hareketle yapılan analizde, kampanyaya katılan 1 milyon 336 bin 589 kişinin yüzde 6,7'sinin 'zayıf', yüzde 32,9'unun 'normal', yüzde 35,4'ünün 'fazla kilolu' ve yüzde 25'inin 'obez' sınırları içinde olduğu görüldü.

        807 BİN 705 KİŞİ SAĞLIK KURULUŞLARINA YÖNLENDİRİLDİ

        Vücut kitle indeksi 'normal' kilo aralığının üzerinde hesaplanan 429 bin 202'si kadın, 378 bin 503'ü erkek olmak üzere toplam 807 bin 705 kişi; yapılan bilgilendirmeler ve kendi tercihleri doğrultusunda, ücretsiz beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı hizmeti almaları için birinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Elde edilen veriler, erkeklerdeki 'fazla kiloluluk' oranının yüzde 40,3 ile kadınlardaki 'fazla kiloluluk' oranı olan yüzde 30,9'a kıyasla daha fazla olduğunu; kadınlardaki 'obezite' oranının yüzde 30,4 ile erkeklerdeki 'obezite' oranı olan yüzde 21,5'i geçtiğini ortaya koydu.

        7 HAFTADA 6,5 MİLYON KİŞİNİN ÖLÇÜMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        Kampanyanın 7'nci haftası sonunda ise Türkiye genelinde yüzde 47,1'i erkek, yüzde 52,9'u kadın olmak üzere yaklaşık 6,5 milyon kişinin boy ve kilo ölçümleri gerçekleştirildi. Ölçümler sonucunda 3 milyon 792 bin 730 kişinin vücut kitle indeksi 'normal' kilo aralığının üzerinde çıktı. Ölçümü yapılan kişilerden, yaklaşık yüzde 6'sının 'zayıf', 33'ünün 'normal', yüzde 35'inin 'fazla kilolu' ve yüzde 26'sının 'obez' aralığında olduğu; erkeklerde 'fazla kiloluluk', kadınlarda 'obezite' oranının fazla olduğu belirlendi.

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