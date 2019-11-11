Sağlık Bakanlığı, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programına, Ankara Şehir Hastanesi bahçesine dikilen 3 bin fidanla destek verdi.

Ankara Şehir Hastanesi bahçesinde yapılan törene, Sağlık Bakanlığı Bakan yardımcıları Muhammet Güven, Emine Alp Meşe, Şuayip Birinci ve Halil Eldemir katıldı.

Törende konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan kampanyada, 81 ilde 11 milyon fidanı toprakla buluşturma hedefiyle yola çıkıldığını ifade eden Eldemir, fidan bağışlarının 11 milyonu aştığını, 81 ildeki etkinliğin dünya çapında bir rekor olacağını vurguladı.

3 bin fidan dikimini Ankara Şehir Hastanesinde gerçekleştirdiklerini dile getiren Eldemir, kampanyayı hayata geçiren yetkililere ve Türkiye'nin dört yanından destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Törenin ardından 3 bin fidan Ankara Şehir Hastanesi bahçesine dikildi.