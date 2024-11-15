Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları
Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinde ihtiyaç duyulan bölgelerde istihdam edilmek üzere 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapmaya hazırlanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla duyurulan bu alım, farklı branşlarda gerçekleşecek. Başvuru sürecine dair detayların ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla netlik kazanması bekleniyor. Başvuru tarihleri ve şartlarıyla ilgili gelişmeler, sağlık sektöründe görev almak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın 36 bin personel alımında hangi branşlarda kadro açılacak? İşte tüm gözlerin çevrildiği bu alımla ilgili merak edilenler...
Sağlık Bakanlığı'nın yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, eleman temininde zorluk çekilen bölgelerde görev yapmak üzere yeni sağlık personeli istihdam edilecek. KPSS tercih kılavuzuyla birlikte açıklanacak branş ve başvuru şartları, adayların gündeminde. Farklı meslek gruplarından yapılacak bu alımlarda başvuru takviminin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Sağlık sektöründe görev almak isteyen binlerce kişi, detayların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. İşte kadro ve branş dağılımı bilgisi...
SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SON DURUM
Nisan ayında 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.
SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, ŞARTLARI NEDİR?
Ancak Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların önümüzdeki temmuz ağustos ayında başlaması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.
İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı şöyle olacak;
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALAR NE ZAMAN?
36 bin sağlık personeli alımının yıl sonuna kadar yapılması bekleniyor. Başvuru sürecinin ardından yerleştirme işlemi gerçekleşecek. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.