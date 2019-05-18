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Sağlık Bakanlığı - AB iş birliğinde Kilis’e 300 yataklı hastane

Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği ile iş birliğinde bölge halkına hizmet verecek sağlık yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Hatay Dörtyol ilçesinde inşaatı devam eden hastaneden sonra ikinci sağlık yatırımı Kilis’te hayata geçecek

Sağlık Bakanlığı AB

Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği iş birliği kapsamında Kilis’e 300 yataklı devlet hastanesi ve 40 ünitli Ağız Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) yapılacak. Hastanenin ihale süreci tamamlandı. Sağlık Bakanlığı’nın Fransız Kalkınma Ajansı ile imzaladığı protokol kapsamında, AB hibe desteğiyle Hatay’ın Dörtyol ilçesine yapılacak devlet hastanesi projesinin ardından bir yeni projeye daha imzalar atıldı. Suriyeliler’in yoğun olarak yaşadığı Hatay ve Kilis illerinde mevcut sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla iki ayrı hastane yapılacak. Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki 250 yataklı devlet hastanesinin temeli geçtiğimiz ay atılmıştı. Dörtyol ilçesindeki hastanenin 2 yıl sonra hizmete açılması planlanıyor.

HATAY'DAN SONRA KİLİS

Hatay Dörtyol ilçesinde yapılacak yeni hastanenin yanı sıra ikinci sağlık yatırımı Kilis’te hayata geçirilecek. Avrupa Birliği Mültecilere Yardım Fonu kapsamında Avrupa Birliği Kalkınma Bankası aracılığıyla Kilis’te inşa edilecek hastane ile ADSM için Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihale süreci tamamlandı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından sözleşme imzalandı. Yeni sağlık yatırımı ile Kilis, çok daha modern, yüksek standartta sağlık hizmeti verecek yeni devlet hastanesine kavuşmuş olacak.

SAĞLIKTA HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTECEK

Kilis’te inşa edilecek yeni devlet hastanesi sahip olacağı imkanlarla, altyapısıyla bölgede sağlıkta hizmet kalitesini yükseltecek. Hastane 300 yataklı olacak, yatak kapasitesi 327’ye kadar çıkabilecek. Bunun yanı sıra kentte ihtiyaç duyulan ağız ve diş sağlığı merkezi de yapılacak. Hastanede, 67 adet tek yataklı, 124 adet iki yataklı olmak üzere toplam 191 adet nitelikli oda, 24 ameliyathane, hastane binasında her branştan 155, ADSM binasında 21 olmak üzere toplam 176 poliklinik olacak.

HELİPORT İNŞA EDİLECEK

Hastane teknoloji ve teknik alanda ileri düzeyde olacak. Son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılacak 32 görüntüleme odası inşa edilecek. Sağlık hizmetlerinde hayati öneme sahip olan unsurlardan biri olan helikopter pisti heliport Kilis’teki yeni devlet hastanesinin planlamasında yer aldı. Hastane tamamlandığı zaman acil serviste 57 yatak, yoğun bakım ünitesinde 96 yatakla hizmet verecek. Yoğun bakım ünitesi branşlara göre, genel yoğun bakımda 29 yatak, koroner yoğun bakımda 10 yatak, KVC yoğun bakımda 10 yatak, çocuk yoğun bakımda 13 yatak, yeni doğan yoğun bakımda 34 yatak yer alacak.

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