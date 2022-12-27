Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık Bakanlığı'na KPSS şartsız bin 468 temizlik personeli alınıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından KPSS şartı olmaksızın bn 468 perosnel alınacak. Alım yapılacak iller ve kadro sayıları belli oldu. Öte yandan başvuru şartları da belli oldu. İşte Sağlık Bakanlığı bin 468 temizlik personeli alınacak. İşte merak edilen detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Sağlık Bakanlığı bin 468 personel alımı | DİKKAT: KPSS şartı aranmıyor! İşte başvuru şartları

    Sağlık Bakanlığı tarafından KPSS şartı olmaksızın bin 468 temizlik personeli alınacak. Personel alımı yapılacak iller ve bu illerdeki kadro sayıları belli oldu. Öte yandan başvuru şartları da detaylı şekilde yayınlandı. Peki Sağlık Bakanlığı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru yapacak adaylar için detayları haberimizde derledik. İşte Sağlık Bakanlığı bin 468 temizlik personeli alımı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
  • Sağlık Bakanlığı bin 468 personel alımı | DİKKAT: KPSS şartı aranmıyor! İşte başvuru şartları

    ESKİ HÜKÜMLÜLER YARARLANACAK

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1468 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.

     
  • Sağlık Bakanlığı bin 468 personel alımı | DİKKAT: KPSS şartı aranmıyor! İşte başvuru şartları

    BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Adaylar başvurularını 26-30 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden yapabilecek.

    Personel alımı il düzeyinde karşılanacağı için başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak.

    Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler İŞKUR'un internet sitesinde yer alacak.

     
  • Sağlık Bakanlığı bin 468 personel alımı | DİKKAT: KPSS şartı aranmıyor! İşte başvuru şartları

    İLLERDEKİ KADRO SAYILARI

     

    3 Kişi Elazığ - İş İlanı No: 00007228914

     

    32 Kişi Adana - İş İlanı No: 00007229384

     

    5 Kişi Adıyaman - İş İlanı No: 00007229392

     

    5 Kişi Afyonkarahisar - İş İlanı No: 00007229500

     

    6 Kişi Ağrı - İş İlanı No: 00007229506

     

    12 Kişi Aksaray - İş İlanı No: 00007229506

     

    7 Kişi Amasya - İş İlanı No: 00007229506

     

    19 Kişi Aydın - İş İlanı No: 00007229506

     

    44 Kişi Antalya - İş İlanı No: 00007229548

     

    4 Kişi Ardahan - İş İlanı No: 00007229548

     

    2 Kişi Artvin - İş İlanı No: 00007229559

     

    27 Kişi Balıkesir - İş İlanı No: 00007229567

     

    3 Kişi Bartın - İş İlanı No: 00007229572

     

    6 Kişi Batman - İş İlanı No: 00007229579

     

    2 Kişi Bayburt - İş İlanı No: 00007229582

     

    11 Kişi Bilecik - İş İlanı No: 00007229589

     

    1 Kişi Bingöl - İş İlanı No: 00007229594

     

    5 Kişi Bitlis - İş İlanı No: 00007229598

     

    16 Kişi Bolu - İş İlanı No: 00007229602

     

    5 Kişi Burdur - İş İlanı No: 00007229607

     

    69 Kişi Bursa - İş İlanı No: 00007229611

     

    14 Kişi Çanakkale - İş İlanı No: 00007229618

     

    4 Kişi Çankırı - İş İlanı No: 00007229624

     

    14 Kişi Çorum - İş İlanı No: 00007229629

     

    19 Kişi Denizli - İş İlanı No: 00007229635

     

    32 Kişi Diyarbakır - İş İlanı No: 00007229637

     

    5 Kişi Düzce - İş İlanı No: 00007229681

     

    13 Kişi Edirne - İş İlanı No: 00007229681

     

    6 Kişi Karaman - İş İlanı No: 00007229681

     

    17 Kişi Erzurum - İş İlanı No: 00007229681

     

    b İş İlanı No: 00007229692

     

    31 Kişi Gaziantep - İş İlanı No: 00007229799

     

    10 Kişi Giresun - İş İlanı No: 00007229802

     

    7 Kişi Gümüşhane - İş İlanı No: 00007229807

     

    3 Kişi Hakkari - İş İlanı No: 00007229813

     

    28 Kişi Hatay - İş İlanı No: 00007229820

     

    7 Kişi Iğdır - İş İlanı No: 00007229825

     

    4 Kişi Isparta - İş İlanı No: 00007229830

     

    256 Kişi İstanbul - İş İlanı No: 00007229833

     

    35 Kişi İzmir - İş İlanı No: 00007229835

     

    8 Kişi Kahramanmaraş - İş İlanı No: 00007229836

     

    8 Kişi Karabük - İş İlanı No: 00007229839

     

    6 Kişi Kars - İş İlanı No: 00007229844

     

    7 Kişi Kastamonu - İş İlanı No: 00007229870

     

    13 Kişi Kayseri - İş İlanı No: 00007229879

     

    4 Kişi Kırıkkale - İş İlanı No: 00007229886

     

    9 Kişi Kırklareli - İş İlanı No: 00007229894

     

    5 Kişi Kırşehir - İş İlanı No: 00007230010

     

    7 Kişi Kilis - İş İlanı No: 00007230022

     

    43 Kişi Kocaeli - İş İlanı No: 00007230030

     

    32 Kişi Konya - İş İlanı No: 00007230034

     

    8 Kişi Kütahya - İş İlanı No: 00007230038

     

    15 Kişi Malatya - İş İlanı No: 00007230041

     

    24 Kişi Manisa - İş İlanı No: 00007230041

     

    22 Kişi Mardin - İş İlanı No: 00007230045

     

    34 Kişi Mersin - İş İlanı No: 00007230049

     

    16 Kişi Muğla - İş İlanı No: 00007230063

     

    3 Kişi Muş - İş İlanı No: 00007230067

     

    8 Kişi Nevşehir - İş İlanı No: 00007230071

     

    3 Kişi Niğde - İş İlanı No: 00007230074

     

    18 Kişi Ordu - İş İlanı No: 00007230078

     

    12 Kişi Osmaniye - İş İlanı No: 00007230084

     

    5 Kişi Rize - İş İlanı No: 00007230086

     

    26 Kişi Sakarya - İş İlanı No: 00007230091

     

    38 Kişi Samsun - İş İlanı No: 00007230096

     

    8 Kişi Sinop - İş İlanı No: 00007230102

     

    17 Kişi Sivas - İş İlanı No: 00007230104

     

    41 Kişi Şanlıurfa - İş İlanı No: 00007230111

     

    10 Kişi Şırnak - İş İlanı No: 00007230115

     

    16 Kişi Tekirdağ - İş İlanı No: 00007230121

     

    9 Kişi Tokat - İş İlanı No: 00007230127

     

    32 Kişi Trabzon - İş İlanı No: 00007230136

     

    4 Kişi Tunceli - İş İlanı No: 00007230141

     

    5 Kişi Uşak - İş İlanı No: 00007230149

     

    10 Kişi Van - İş İlanı No: 00007230155

     

    10 Kişi Yalova - İş İlanı No: 00007230161

     

    12 Kişi Yozgat - İş İlanı No: 00007230167

     

    3 Kişi Zonguldak - İş İlanı No: 00007230172

     

    12 Kişi Ankara - İş İlanı No: 00007230176

     

    92 Kişi Ankara - İş İlanı No: 00007230182

     

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.