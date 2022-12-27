Sağlık Bakanlığı tarafından KPSS şartı olmaksızın bin 468 temizlik personeli alınacak. Personel alımı yapılacak iller ve bu illerdeki kadro sayıları belli oldu. Öte yandan başvuru şartları da detaylı şekilde yayınlandı. Peki Sağlık Bakanlığı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru yapacak adaylar için detayları haberimizde derledik. İşte Sağlık Bakanlığı bin 468 temizlik personeli alımı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...