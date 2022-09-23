Sağlık Bakanlığı "doktora darp" davasından çekildi 0:00 / 0:00

DHA

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yenimahalle Semt Polikliniği'nde şubat ayında meydana gelen olayda Feray Yelmen'in, raporu görmeden ilaç yazmadığı gerekçesiyle, tartıştığı Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar'ı darbettiği iddia edildi.

Bakar'ın şikâyeti üzerine gözaltına alınan Feray Yelmen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında "kamu görevini yerine getiren kişiyi kasten yaralama" suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Yelmen, itiraz üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"RAPOR SAHTE, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Ankara 74'ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasına, tutuksuz sanık katılmazken taraf avukatları hazır bulundu. Sanık avukatı, müvekkilinin tutuklanmasına neden olduğunu ileri sürdüğü doktor raporunun sahte olduğunu, bu konuda Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

RAPORU ALDIĞI HASTANEYE GİTMEDİĞİ İDDİASI

Bakar'ın darp raporunu aldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmediğini iddia eden avukat, darp raporunu veren doktor tarafından muayene edilmeden raporun düzenlendiğini ileri sürdü. Avukat, doktor Bakar'ın yatarak tedavi gördüğünü iddia etmesine rağmen hastanede hiç yatmadığını, olayın saat 12.34'te olduğunu; ancak Bakar'a verilen darp raporun saatinin ise saat 12.20 olduğunu iddia etti.

Dr. Ebru Ergin Bakar

"DURMA" KARARI VERİLMESİNİ TALEP ETTİ

Bakar ve raporda imzası bulunan doktorlar hakkında "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "azmettirme" suçlarından soruşturmanın devam ettiğini belirten avukat, soruşturma sonuçlanana kadar dosyada "durma" kararı verilmesini talep etti.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN KATILMA TALEBİ KALDIRILDI

Sağlık Bakanlığı avukatı da Dr. Bakar'ın bakanlıktan ilişiğinin kesilme sürecinde olduğunu, bu nedenle bakanlığın davadan katılan sıfatının kaldırılmasını talep etti.

Savcının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Dr. Bakar'ın, darp olayından sonra yüzünde kalıcı iz olup olmadığı, duyu ve organlarından herhangi birinin işlevinin yitirilip yitirilmediğinin tespiti için, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na polis nezaretinde götürülerek yeniden rapor düzenlenmesine karar verdi.

Sağlık Bakanlığı avukatının talebini kabul ederek "katılan" sıfatını kaldıran mahkeme, Bakar'a rapor düzenleyen sağlık çalışanlarıyla ilgili soruşturmanın evrakını da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istedi.

GÖRÜNTÜ YENİDEN BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLECEK

Olaya ilişkin görüntü CD'sinin yeniden bilirkişiye gönderilerek rapor alınması kararlaştırılırken, sanık avukatının "durma" yönündeki talebinin sonraki celsede karara bağlanmasına hükmedildi. Duruşma ertelendi.