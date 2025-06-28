Sağlık Bakanlığı: Erkeklerde fazla kiloluluk, kadınlarda obezite oranı daha fazla

Ölçümler sonucunda 2 milyon 985 bin 25 kişinin vücut kitle indeksi “normal” kilo aralığının üzerinde çıktı. Ölçümü yapılan kişilerden, yaklaşık yüzde 6’sının “zayıf”, 33’ünün “normal”, yüzde 35’inin fazla kilolu ve yüzde 26’sının “obez” aralığında olduğu; erkeklerde “fazla “kiloluluk”, kadınlarda ise “obezite” oranının fazla olduğu belirlendi.

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BİR HAFTADA 1.2 MİLYON ÖLÇÜM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sağlık Bakanlığı, “fazla kilolu” olmanın getirdiği riskler konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı “İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa” kampanyasını sürdürüyor.

Kampanyanın 14-20 Haziran 2025 tarihlerini kapsayan altıncı haftasında, katılım rekoru yenilendi. 590 bin 732’si erkek, 662 bin 129’u kadın olmak üzere toplam 1 milyon 252 bin 861 kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı.

ÖLÇÜMÜ YAPILANLARDAN SADECE YÜZDE 6,1’i “ZAYIF” ARALIĞINDA

Ölçümler sonucunda kampanya katılan kişilerin vücut kitle indeksi (VKİ) belirlendi. Bu verilerden hareketle yapılan analizde, kampanyaya katılan 1 milyon 252 bin 861 kişinin yüzde 6,1’inin zayıf (VKİ<18,5), yüzde 33’ünün normal (18,5≤VKİ<25,0), yüzde 35,2’sinin fazla kilolu (25,0≤VKİ<30,0) ve yüzde 25,7’sinin ise obez (30,0≤VKİ) sınırları içinde olduğu görüldü.