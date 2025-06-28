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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığı: Erkeklerde fazla kiloluluk, kadınlarda obezite oranı daha fazla | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanlığı: Erkeklerde fazla kiloluluk, kadınlarda obezite oranı daha fazla

        Sağlık Bakanlığının ülke genelinde hayata geçirdiği "İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" kampanyasının altıncı haftası sonunda (10 Mayıs-20 Haziran 2025) Türkiye genelinde yüzde 47,1'i erkek, yüzde 52,9'u kadın olmak üzere 4 milyon 923 bin 302 kişinin boy ve kilo ölçümleri gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 12:20 Güncelleme: 28.06.2025 - 12:20
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        Bakanlık açıkladı: Erkekler fazla kilolu, kadınlar obeziteli
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        Ölçümler sonucunda 2 milyon 985 bin 25 kişinin vücut kitle indeksi “normal” kilo aralığının üzerinde çıktı. Ölçümü yapılan kişilerden, yaklaşık yüzde 6’sının “zayıf”, 33’ünün “normal”, yüzde 35’inin fazla kilolu ve yüzde 26’sının “obez” aralığında olduğu; erkeklerde “fazla “kiloluluk”, kadınlarda ise “obezite” oranının fazla olduğu belirlendi.

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        BİR HAFTADA 1.2 MİLYON ÖLÇÜM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        Sağlık Bakanlığı, “fazla kilolu” olmanın getirdiği riskler konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı “İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa” kampanyasını sürdürüyor.

        Kampanyanın 14-20 Haziran 2025 tarihlerini kapsayan altıncı haftasında, katılım rekoru yenilendi. 590 bin 732’si erkek, 662 bin 129’u kadın olmak üzere toplam 1 milyon 252 bin 861 kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı.

        ÖLÇÜMÜ YAPILANLARDAN SADECE YÜZDE 6,1’i “ZAYIF” ARALIĞINDA

        Ölçümler sonucunda kampanya katılan kişilerin vücut kitle indeksi (VKİ) belirlendi. Bu verilerden hareketle yapılan analizde, kampanyaya katılan 1 milyon 252 bin 861 kişinin yüzde 6,1’inin zayıf (VKİ<18,5), yüzde 33’ünün normal (18,5≤VKİ<25,0), yüzde 35,2’sinin fazla kilolu (25,0≤VKİ<30,0) ve yüzde 25,7’sinin ise obez (30,0≤VKİ) sınırları içinde olduğu görüldü.

        ÜCRETSİZ BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE DANIŞMANLIĞI

        Kampanyanın altıncı haftasında VKİ'si “normal” kilo aralığının üzerinde hesaplanan 403 bin 500’ü kadın, 358 bin 951’i erkek olmak üzere toplam 762 bin 451 kişi; yapılan bilgilendirmeler ve kendi tercihleri doğrultusunda, ücretsiz beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı hizmeti almaları için birinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

        ERKEKLER FAZLA KİLOLU, KADINLAR OBEZİTELİ

        Kampanyanın geride kalan altı haftasında elde edilen veriler, erkeklerdeki fazla kiloluluk oranının yüzde 40,3 ile kadınlardaki fazla kiloluluk oranı olan yüzde 30,7’ye kıyasla daha fazla olduğunu; kadınlardaki obezite oranının ise yüzde 30,7 ile erkeklerdeki obezite oranı olan yüzde 21,9’u geçtiğini ortaya koydu.

        TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN FAZLA KİLO SORUNUNA KARŞI ORTAK MÜCADELE SÜRDÜRÜLÜYOR

        Fazla kiloluluk dünyada ve Türkiye’de görülme sıklığı giderek artan, tüm toplumu etkileyen bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor. Bu sorunla etkin şekilde mücadele etmek için toplumda farkındalık oluşturulması, sağlıklı beslenme davranışının yaygınlaştırılması ve fiziksel aktivitenin artırılması büyük önem taşıyor.

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