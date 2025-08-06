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        Haberler Bilgi Gündem Sağlık Bakanlığı ikinci etap atamalar ne zaman yapılacak, tarih ve kadro dağılımı belli oldu mu, son durum nedir?

        Sağlık Bakanlığı ikinci etap atamalar ne zaman yapılacak, tarih ve kadro dağılımı belli oldu mu?

        Sağlık Bakanlığı'nın 37 bin personel alımına yönelik takvimin ilk etabı Mayıs ayında tamamlanarak 19 bin sağlık çalışanı göreve başlamıştı. Geriye kalan 18 bin kişilik kontenjan için gözler şimdi ikinci etap atamalara çevrilmiş durumda. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu süreçle ilgili yaptığı açıklamalarda ikinci aşama alımların planlaması ve takvimi hakkında dikkat çeken bilgiler verdi. İşte, ikinci aşamadaki personel alımlarına ilişkin son gelişmeler ve süreçle ilgili ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 17:22 Güncelleme: 06.08.2025 - 17:22
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        Sağlık Bakanlığı’nın 37 bin personel alımına yönelik sürecin ikinci etabı gündemdeki yerini koruyor. İlk aşamada 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçinin ataması gerçekleştirilerek, toplamda 19 bin kişilik istihdam sağlanmıştı. Kalan 18 bin kişilik kadro için ise gözler Bakanlıktan yapılacak yeni açıklamalara çevrildi. Adaylar, ikinci aşamadaki alım takviminin ne zaman duyurulacağını merakla beklerken, gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte, Sağlık Bakanlığı ikinci etap atama tarihleri...

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP 18 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

        Sağlık Bakanlığı'na atanacak 18 bin personel için tercih kılavuzu ve kadro dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ve Bakanlık tarafından açıklanacak kadro dağılımı ile netleşmesi bekleniyor.

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        Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'na yapılan 19 bin personel atamasının kadro dağılımı şöyleydi;

        Biyolog: 10

        Büro Personeli: 215

        Çocuk Gelişimcisi: 75

        Destek Personeli: 15

        Dil ve Konuşma Terapisti: 44

        Diyetisyen: 74

        Ebe: 1.280

        Fizyoterapist: 121

        Gerontolog: 6

        Hemşire: 7.597

        İş ve Uğraşı Terapisti: 27

        Odyolog: 17

        Perfüzyonist: 25

        Psikolog: 30

        Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2

        Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

        Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25

        Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

        Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91

        Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10

        Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225

        Sağlık Teknikeri (Eczane): 135

        Sağlık Teknikeri (Elektroensefalografi – Elektronörofizyoloji): 132

        Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26

        Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71

        Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

        Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10

        Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

        Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17

        Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50

        Sosyal Çalışmacı: 67

        Tekniker: 235

        Teknisyen: 273

        Sürekli işçi: 3.658

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