Sağlık Bakanlığı ikinci etap atamalar ne zaman yapılacak, tarih ve kadro dağılımı belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı'nın 37 bin personel alımına yönelik takvimin ilk etabı Mayıs ayında tamamlanarak 19 bin sağlık çalışanı göreve başlamıştı. Geriye kalan 18 bin kişilik kontenjan için gözler şimdi ikinci etap atamalara çevrilmiş durumda. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu süreçle ilgili yaptığı açıklamalarda ikinci aşama alımların planlaması ve takvimi hakkında dikkat çeken bilgiler verdi. İşte, ikinci aşamadaki personel alımlarına ilişkin son gelişmeler ve süreçle ilgili ayrıntılar...
Sağlık Bakanlığı’nın 37 bin personel alımına yönelik sürecin ikinci etabı gündemdeki yerini koruyor. İlk aşamada 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçinin ataması gerçekleştirilerek, toplamda 19 bin kişilik istihdam sağlanmıştı. Kalan 18 bin kişilik kadro için ise gözler Bakanlıktan yapılacak yeni açıklamalara çevrildi. Adaylar, ikinci aşamadaki alım takviminin ne zaman duyurulacağını merakla beklerken, gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte, Sağlık Bakanlığı ikinci etap atama tarihleri...
SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP 18 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu.
SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı'na atanacak 18 bin personel için tercih kılavuzu ve kadro dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ve Bakanlık tarafından açıklanacak kadro dağılımı ile netleşmesi bekleniyor.
Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'na yapılan 19 bin personel atamasının kadro dağılımı şöyleydi;
Biyolog: 10
Büro Personeli: 215
Çocuk Gelişimcisi: 75
Destek Personeli: 15
Dil ve Konuşma Terapisti: 44
Diyetisyen: 74
Ebe: 1.280
Fizyoterapist: 121
Gerontolog: 6
Hemşire: 7.597
İş ve Uğraşı Terapisti: 27
Odyolog: 17
Perfüzyonist: 25
Psikolog: 30
Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2
Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397
Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25
Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146
Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91
Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10
Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225
Sağlık Teknikeri (Eczane): 135
Sağlık Teknikeri (Elektroensefalografi – Elektronörofizyoloji): 132
Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26
Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71
Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786
Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314
Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17
Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50
Sosyal Çalışmacı: 67
Tekniker: 235
Teknisyen: 273
Sürekli işçi: 3.658