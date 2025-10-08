Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı başvuruları başladı! Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı, şartları, kadro dağılımı
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 sürekli işçi alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi ve hastane klinik destek elemanı kadrolarına toplam 2764 işçi alınacak. Başvurular 8 Ekim'de başlayacak olup 13 Ekim'de sona erecek. Alımlar, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde yapılacak. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte, İŞKUR Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru ekranı, şartları ve kadro ve kantenjan dağılımı hakkında detaylar.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 764 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI ALACAK
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 764 sürekli işçi alımı yapılacak. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlanda ‘’4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2.764 sürekli işçi alımı yapılacaktır.
Adayların, başvuru işlemlerini tamamlamadan önce iş bu ilan metninde belirtilen açıklamalar ve başvuru şartlarını dikkatlice okumaları gerekmektedir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine ait olacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.’’ ifadelerine yer verildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 764 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı başvuruları 8 Ekim 2025 Çarşamba günü başladı ve 13 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabilecek.
Alımlar, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde yapılacak. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alınacak.
Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri ve mesleğe başvuru yapabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki başvuru, öğrenim durumu ve özel şartları taşımaları gerekmektedir;
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)
2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (08/10/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.
8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 764 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
1948 temizlik görevlisi,
572 silahsız güvenlik görevlisi,
244 hastane klinik destek elemanı