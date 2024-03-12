Gözler Sağlık Bakanlığı'nda! 8 bin işçi alımı için kura ne zaman ve nerede yapılacak?
Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde 8 bin işçi alımı yapacağını duyurmuştu. İşkur üzerinden gerçekleşecek başvurular sonucunda, işe alınacak kişiler kura ile belirlenecek ve kura çekilişinin ardından adaylar, herhangi bir mülakata tabi tutulmayacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası ne zaman ve nereden çekilecek? İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla detaylar...
Sağlık Bakanlığı, 8 bin işçi alımı yapıyor. Otomotiv kaportacısı, marangoz, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı gibi farklı birçok alanda kadro açıldı. Üstelik, kura çekimiyle işe girmeye hak kazanan vatandaşlar herhangi bir mülakat olmaksızın, direkt işbaşı yapabilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alım kurası ne zaman ve nerede yapılacak? İşte, detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı kura çekimi iki günde yapılacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 18-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Bakan Koca, “Çok kısa süre içerisinde bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz." dedi.
ADAYLAR MÜLAKAT OLMADAN İŞE ALINACAK
Sağlık Bakanlığı işçi alımları için çekilecek kura noter huzurunda ve Youtube üzerinden yapılacak. Adaylara herhangi bir mülakat süreci uygulanmayacağını söyleyen Bakan Koca, "Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız” diye konuştu.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI VE NİHAİ İSİM LİSTESİ
Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı noter kurası ile berlirlenecek. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIŞI
Sağlık Bakanlığı şu kadrolarda işe alım yapıyor;
Otomotiv kaportacısı,
Oto elektrikçisi,
Oto bakım onarımcısı/otomotiv mekanikçisi,
Klinik destek elemanı,
İnşaat boyacısı,
Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı,
Isıtma ve sıhhi tesisatçı,
Marangoz,
Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı,
Elektrikçi,
Güvenlik görevlisi (Silahsız),
Temizlik görevlisi.