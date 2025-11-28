Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 kişi alınacak! Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum nedir, kadro dağılımı belli mi?

        Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 kişi alınacak! Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum nedir, kadro dağılımı belli mi?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı boyunca toplam 26.673 sözleşmeli sağlık çalışanını bünyesine katmaya hazırlanıyor. Kadroların önemli bölümü uzman hekimlere ayrılırken, buna ek olarak 3.652 tabip ile farklı alanlardan sağlık personelinin de görevlendirilmesi planlanıyor. Peki, süreçle ilgili netleşen ayrıntılar neler? İşte Sağlık Bakanlığı'nın personel alımına dair son durum

        Giriş: 28.11.2025 - 13:14 Güncelleme: 28.11.2025 - 13:14
        Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında toplam 26.673 sözleşmeli sağlık personeli alacağını açıkladı. Alımların büyük bölümü uzman hekimler için planlanırken, aynı zamanda tabip, hemşire, ebe ve çeşitli sağlık teknikeri kadrolarına da istihdam sağlanacak. Peki, söz konusu pozisyonların detaylı dağılımı açıklandı mı ve başvuru süreci hangi tarihlerde gerçekleşecek?

        SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 26 BİN 673 KİŞİ ALINACAK

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.

        KADRO DAĞILIMI BELLİ Mİ?

        Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.

        Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.

        BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Başvuru ve diğer detaylar henüz belli olmadı. Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına dair detayları paylaşması bekleniyor.

