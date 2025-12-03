Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 personel ataması ne zaman, başvuru tarihi belli mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı boyunca toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık çalışanını istihdam etmeye yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Kadroların büyük kısmı uzman hekim pozisyonlarına yönlendirilirken, buna ek olarak 3 bin 652 tabip ile çeşitli branş ve görevlerden sağlık personelinin sisteme dâhil edilmesi hedefleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel ataması başvuru tarihi belli mi? İşte detaylar
Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık çalışanı istihdam edeceğini duyurdu. Kadroların ağırlıklı kısmı uzman hekimlere ayrılırken; tabip, hemşire, ebe ve farklı branşlardan sağlık teknikerleri için de kontenjan oluşturulacağı belirtildi. Peki, Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 personel ataması ne zaman, başvurular başladı mı? İşte bilinen detaylar
SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 26 BİN 673 KİŞİ ALINACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.
KADRO BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?
Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.
Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.