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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığı'ndan Oğuz Murat Aci'nin öldüğü kazada ambulansların geç geldiği iddialarına ilişkin açıklama - Haberler | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanlığından Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazada ambulansların geç geldiği iddialarına ilişkin açıklama

        Sağlık Bakanlığınca İstanbul'da meydana gelen ATV kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci (29) ve yaralılara müdahale etmek için ambulansın bölgeye 73 dakikada ulaştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı, ilk ambulansın 11 dakikada kaza yerine vardığı bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 11:17 Güncelleme: 31.05.2025 - 11:17
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        Bakanlıktan Oğuz Murat Aci iddialarına yanıt
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        Sağlık Bakanlığı, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen ATV kazasında hayatını kaybeden Aci ve yaralılara müdahale etmek için bölgeye yönlendirilen ambulansların 73 dakikada olay yerine ulaştığına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı.

        "KAZA YERİNE 11 DAKİKA SONRA VARILDI"

        Açıklamada, kaza günü olay yerine merkezden 5 ambulansın yönlendirildiği ifade edilerek, "İlk ambulans, yaralıların olduğu kaza yerine 11 dakika sonra varmıştır. Solunum-nabzı olmayan Murat Aci'ye ilk müdahale olay yerinde yapılmıştır. 20 dakika kalp masajı yapılmasına rağmen nabız geri döndürülememiş; ancak hasta genç olduğu için ambulansta da müdahaleye devam edilmiştir. Murat Aci, 25 dakikada hastaneye ulaştırılmıştır. Hastaneye varıncaya kadar geçen toplam süre 56 olmakla birlikte; bu sürenin 45 dakikası hastaya müdahale ile geçmiştir" ifadelerine yer verildi.

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