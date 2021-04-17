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Sağlık Bakanlığı: Ramazan, sigarayı bırakmak için bir fırsat

Sağlık Bakanlığı'ndan sigara ve tütün ürünleri kullanımının Covid-19'a yakalanma riskini artırdığı hatırlatılarak, içinde bulunduğumuz Ramazan ayının sigarayı bırakmak için fırsata çevirebileceği açıklandı

Sağlık Bakanlığı paylaştı!
Sağlık Bakanlığı paylaştı! "Bir fırsat"
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sigara ve tütün kullanımının, Covid-19 ile mücadele ettiğimiz bu dönemde her zamankinden çok daha fazla tehlike içerdiği dile getirildi. Ve içinde bulunduğumuz Ramazan ayının sigarayı bırakmak için fırsata çevirebileceği kaydedildi.

"COVID-19'A YAKALANMA RİSKİ ÇOK DAHA YÜKSEK"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilimsel çalışmalar, sigara kullanan ve tütün dumanına maruz kalan kişilerin, kullanmayan ve sigara dumanına maruz kalmayanlara göre Covid-19’a yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Sigara kullanımı, Ramazan ayında da son derece ciddi sağlık sorunlara sebep olabiliyor. Tüm gün sigara kullanılmamasının ardından, iftar sonrası üst üste sigara içilmesi ya da başka bir tütün ürünü kullanılması ile kandaki nikotin ve karbonmonoksit düzeyinde ani yükselmeler oluyor. Bunun etkisiyle damarlarda daralma meydana geliyor ve organlara yeterli oksijenin taşınması zorlaşıyor. Bunun sonucu olarak da tansiyon yükselmesi, beyin kanaması ve inme riski artıyor. Ayrıca ani nikotin artışı, çarpıntıya sebep oluyor ve kalp krizi riskini artırıyor."

"ZARARLI ETKİLER KATLANARAK ARTIYOR"

Açıklamada, iftar ile sahur arasındaki kısa sürede, bir tam günde tüketilen tütün ürünü miktarının tüketilirse zararlı etkilerinin de katlanarak arttığı belirtildi. Bu sebeplerle iftarla birlikte hemen tütün ürünü kullanımına başlamamak hatta Ramazan ayını bu bağımlılıktan kurtulmak için bir fırsat olarak değerlendirmek gerektiği kaydedildi.

Tütün bağımlılığı ile mücadelede, tütün ürünlerinden ayrı kalınan süre ne kadar uzar ve sürekli hale gelirse tütün ürünlerine duyulan fiziksel ihtiyacın da o kadar azaldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Ramazan ayı gibi özel günler, sigara kullananların kararlılığına ve iradesine olumlu katkı sağlıyor, bırakma sürecini kolaylaştırıyor.

Sigarayı bırakmak isteyenler için Sağlık Bakanlığı ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı Ramazan ayında da 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Danışma Hattında, sigara bırakma sürecini kolaylaştıracak bilişsel-davranışsal tedavilere ilişkin destek sağlanırken, sigara bırakma polikliniklerinde hekimlerimiz tarafından uygun hastalara ilaç tedavisi de başlanabiliyor. Sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçlar, vatandaşlarımızın hizmetine ücretsiz olarak sunuluyor.

Tütün ürünü kullanımı bırakıldığı andan itibaren oluşturduğu sağlık riskleri azalıyor ve vücutta olumlu bir değişim başlıyor. Bu nedenle sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanan vatandaşlarımıza Ramazan ayını fırsat bilerek Sağlık Bakanlığının da desteğiyle sigarayı bırakmaya davet ediyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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