2026 AĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? Branş dağılımı açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı, binlerce aday için büyük bir fırsat sunuyor. Göreve başlamak isteyen adayların heyecanlı bekleyişi sürerken, Mayıs ayına yaklaşılmasıyla birlikte sürece dair yeni bir gelişme olup olmadığı da yakından takip ediliyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? Branş dağılımı açıklandı mı? İşte detaylar.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı’nın planladığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için:
Resmi başvuru takvimi ve kılavuz henüz yayımlanmadı
Başvuruların ÖSYM tercih kılavuzu üzerinden yapılması bekleniyor
İşçi alımları ise İŞKUR üzerinden duyurulacak
Geçmiş yıllara bakıldığında başvuruların genellikle Mayıs ayında başladığı belirtiliyor
Bu nedenle adaylar için en güçlü beklenti Mayıs 2026 dönemi
BRANŞ DAĞILI MI AÇIKLANDI MI?
Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı personel alımında branş ve kadro dağılımı şu şekilde düzenlenmiştir:
Uzman Doktor: 22.983
Doktor: 3.652
Diyetisyen: 1
Ebe: 9
Hemşire: 2
Sağlık Teknikeri: 25