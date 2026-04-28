        Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı, binlerce aday için büyük bir fırsat sunuyor. Göreve başlamak isteyen adayların heyecanlı bekleyişi sürerken, Mayıs ayına yaklaşılmasıyla birlikte sürece dair yeni bir gelişme olup olmadığı da yakından takip ediliyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? Branş dağılımı açıklandı mı? İşte detaylar.

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 12:49 Güncelleme:
        Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı, çok sayıda aday için önemli bir istihdam imkânı oluşturuyor. Göreve başlamak isteyenler süreci yakından takip ederken, Mayıs ayına doğru ilerlenmesiyle birlikte alımlara ilişkin yeni bir gelişme olup olmadığı da merak konusu olmaya devam ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? Branş dağılımı nasıl? İşte detaylar.

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

        Sağlık Bakanlığı’nın planladığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için:

        Resmi başvuru takvimi ve kılavuz henüz yayımlanmadı

        Başvuruların ÖSYM tercih kılavuzu üzerinden yapılması bekleniyor

        İşçi alımları ise İŞKUR üzerinden duyurulacak

        Geçmiş yıllara bakıldığında başvuruların genellikle Mayıs ayında başladığı belirtiliyor

        Bu nedenle adaylar için en güçlü beklenti Mayıs 2026 dönemi

        BRANŞ DAĞILI MI AÇIKLANDI MI?

        Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı personel alımında branş ve kadro dağılımı şu şekilde düzenlenmiştir:

        Uzman Doktor: 22.983

        Doktor: 3.652

        Diyetisyen: 1

        Ebe: 9

        Hemşire: 2

        Sağlık Teknikeri: 25

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
