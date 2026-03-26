        Haberler Bilgi Gündem Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları ne? Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı kadro ve branş dağılımı

        Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

        Sağlık alanında kariyer hedefleyen binlerce kişi için beklenen açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu. Farklı branşları kapsayan geniş kadro ilanı sonrası gözler başvuru takvimi ve şartlara çevrildi. Adaylar, sürecin ne zaman başlayacağını ve hangi pozisyonlara alım yapılacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2026 - 18:29
        Kamuya sağlık personeli alımıyla ilgili önemli gelişme Resmi Gazete’de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı’nın 2026 planlamasına göre uzman doktor, hemşire, ebe ve sağlık teknikeri gibi birçok alanda toplam 26 bin 673 kişilik istihdam sağlanacak. Büyük çaplı alım kararının ardından başvuru tarihleri ve kadro dağılımı adayların gündeminde ilk sıraya yerleşti. İşte bilgiler...

        26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene başvurular mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da bekleniler aynı dönemlerde başvuruların alınmaya başlanması bekleniyor.

        26 BİN 673 PERSONEL ALIMI ŞARTLAR NELER?

        Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile belli olacak.

        BRANŞ DAĞILIMI

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları aşağıdaki gibidir:

        Branş Adı / Alınacak Personel Sayısı

        Uzman Doktor 22.983

        Doktor 3.652

        Diyetisyen 1

        Ebe 9

        Hemşire 2

        Sağlık Teknikeri 25

