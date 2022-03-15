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Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayınlandı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev almak isteyen vatandaşların günlerdir merakla araştırdığı Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatlarına 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin sürekli personel alımı yapılacak. Öte yandan, merakla beklenen ÖSYM kılavuzu da yayınlanırken başvuruları başladı.

  • 01
    BAŞLADI | Sağlık Bakanlığı personel alımı ÖSYM başvuru kılavuzu yayınlandı! 2022 Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve branş dağılımı nasıl?

    Resmi Gazete,'de yayımlanan ilan ile Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı ile ilgili soruların cevapları netleşti. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak için ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme sistemi ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. 

    Sözleşmeli sağlık personeli alımının dışında ayrıca Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatları için de 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı ve işçi alımı başvuruları ile ilgili detaylar ve başvuru tarihleri belli oldu.  Sağlık Bakanlığı Personel alımı ve sürekli işçi alımı başvuruları 15 Mart Salı yani bu sabah itibarıyla başladı.
  • 02
    BAŞLADI | Sağlık Bakanlığı personel alımı ÖSYM başvuru kılavuzu yayınlandı! 2022 Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve branş dağılımı nasıl?

    SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 10 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK!

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.
  • 03
    BAŞLADI | Sağlık Bakanlığı personel alımı ÖSYM başvuru kılavuzu yayınlandı! 2022 Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve branş dağılımı nasıl?

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI

    ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu bugün yayınlandı.

    ÖSYM KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

     
  • 04
    BAŞLADI | Sağlık Bakanlığı personel alımı ÖSYM başvuru kılavuzu yayınlandı! 2022 Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve branş dağılımı nasıl?

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar tercihlerini, 15 - 22 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 22 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

    Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre,ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
  • 05
    BAŞLADI | Sağlık Bakanlığı personel alımı ÖSYM başvuru kılavuzu yayınlandı! 2022 Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve branş dağılımı nasıl?

    SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL AIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 06
    BAŞLADI | Sağlık Bakanlığı personel alımı ÖSYM başvuru kılavuzu yayınlandı! 2022 Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve branş dağılımı nasıl?

    SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

    Atama yapılacak 10 bin kadrodan 5 bin 175'i hemşire, 800'ü ebe ve 3 bin 293'ü sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.

    Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı şöyle:

    Biyolog 3 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 49 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 26 (Lisans), Diyetisyen 170 (Lisans), Ebe 800 (Lisans), Fizyoterapist 195 (Lisans), Hemşire 4397 (Lisans), Hemşire 778 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 23 (Lisans), Odyolog 26 (Lisans), Perfüzyonist 7 (Lisans), Psikolog 146 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 14 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 73 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 12 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 111 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 554 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 85 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 61 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 70 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 596 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 237 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 57 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 65 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 13 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Podolog 10 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 354 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 734 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 5 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 5 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 34 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 22 (Ortaöğretim), Toplam 5929 (Lisans), 3166 (Ön Lisans), 905 (Ortaöğretim), Genel Toplam 10000.
  • 07
    BAŞLADI | Sağlık Bakanlığı personel alımı ÖSYM başvuru kılavuzu yayınlandı! 2022 Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve branş dağılımı nasıl?

    TAŞRA TEŞKİLATLARI İÇİN DE 10 BİN SÜREKÇİ İŞÇİ ALINACAK!

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı için başvuracak adaylar işçi alımı ilanına Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden ulaşabilecek ve başvurular 15-21 Mart tarihlerinde bu adres üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

    Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türleri ve mesleklerde alımlar il düzeyinde karşılanacak ve başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

    Her aday ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
  • 08
    BAŞLADI | Sağlık Bakanlığı personel alımı ÖSYM başvuru kılavuzu yayınlandı! 2022 Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve branş dağılımı nasıl?

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

    Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı şöyle:

    Temizlik görevlisi 4032, güvenlik görevlisi (silahsız) 1452, klinik destek elemanı (hastane) 1844, şoför 465, elektrikçi 642, boyacı 245, marangoz 106, ısıtma ve sıhhi tesisatçı 537, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı 435, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı 242, toplam 10000.

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