Resmi Gazete,'de yayımlanan ilan ile Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı ile ilgili soruların cevapları netleşti. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak için ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme sistemi ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Sözleşmeli sağlık personeli alımının dışında ayrıca Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatları için de 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı ve işçi alımı başvuruları ile ilgili detaylar ve başvuru tarihleri belli oldu. Sağlık Bakanlığı Personel alımı ve sürekli işçi alımı başvuruları 15 Mart Salı yani bu sabah itibarıyla başladı.