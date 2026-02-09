Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihi ile şartları neler?
Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı personel istihdam planı kapsamında gerçekleştireceği 26 bin 673 kişilik alım, kamuya atanma hedefi olan adayların yakın takibinde yer alıyor. Kadro dağılımlarının açıklanmasının ardından gözler başvuru takvimine çevrilirken, sağlık personeli alımına ilişkin başvuruların hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Sürece dair resmi açıklamalar adaylar tarafından yakından izleniyor. İşte ayrıntılar...
Kamuya binlerce kişilik yeni istihdam kapısı açacak olan Sağlık Bakanlığı’nın 26 bin 673 personel alımı için geri sayım başladı. Sağlık hizmetlerinde kadro ihtiyacını karşılamayı amaçlayan alım sürecinde başvuru tarihleri ve başvuru yöntemleri araştırma konusu olurken, adaylar Bakanlıktan gelecek duyurulara odaklandı. Başvuru sürecine ilişkin detaylar netleşmeyi bekliyor. Detaylar haberimizde...
26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene başvurular mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da bekleniler aynı dönemlerde başvuruların alınmaya başlanması bekleniyor.
26 BİN 673 PERSONEL ALIMI ŞARTLAR NELER?
Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile belli olacak.